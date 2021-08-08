新北警明起將執行大型車大執法。（新北市交通警察大隊提供）

台64線八里匝道近期連續發生多起大型車重大交通事故，新北市交通警察大隊警為防制大型車輛事故發生，規畫自明（9）日起至22日全市同步實施「大型車大執法」，針對砂石車、大貨車等大車易違規時段及路段加強攔檢，同時稽查強制大型車裝設行車視野輔助系統。

新北交大分析，台64線台北港端出口往台61線路段自今年6月30日因施工封閉，車流需提前在八里匝道下平面道路，而下八里匝道前是觀音山隧道長下坡彎道，下橋處設有紅綠燈管制，疑因大型車為爭道搶快，超速行駛、未保持安全距離及超載，導致追撞事故頻傳。

交大表示，今年7月15日起加強台64線快速公路砂石車及大型車各項違規取締，截至7月底計取締違規超速195件、超載55件、號牌汙穢29件。該路段除在西向2.85K處（觀音山隧道八里端出口）設置固定式測速照相外，另在西向進入隧道前及下匝道縮減車道路段機動設移動式測速照相。

新北警自9日起為期14天全市「大型車大執法」，除針對砂石車、大貨車等加強攔檢，同時加強查緝大型車強制裝設行車視野輔助系統，如查獲未依規定裝設，可處汽車所有人1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰，如輔助系統無法正常運作，仍繼續行車者，可處汽車所有人9000元以上1萬8000元以下罰鍰，並均責令參加臨時檢驗。

警方呼籲，大型車輛駕駛人開車前應落實檢查車輛，切勿違規超載，開車中要隨時注意車前狀況，保持安全煞車距離，提高警覺性，減少交通事故發生，避免民眾生命、財產遭受損害。