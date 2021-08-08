台南市黃姓男子涉嫌冒充刑事人員前往吳姓女子住處，藉口執行搜索以手銬銬住吳女並搜刮財物，警方獲報後，昨天在一處民宿逮捕黃男，訊問後依強盜罪移送台南地檢署。

台南市政府警察局第二分局今天宣布破獲這起「假刑警真強盜」案件，起獲黃男犯案時所穿著的衣物及手銬等證物，但黃男搶得的新台幣2萬5000元已被花用剩下3000多元。

警方初步調查發現，31歲的黃男從友人處得知，從事代工業的吳女平時會把現金放在身邊，6日下午冒充刑事人員至吳女住處按門鈴，向吳女誆稱有線報指吳女涉嫌洗錢防制法，要執行搜索，隨後持預先購買的手銬銬住吳女手部，還指示吳女以手指著在屋內找到的現金拍照。

警方指出，黃男最後拿走2萬5000元現金及吳女的手機，以「要帶回警局比對」為由離開現場，吳女向友人求助後，友人懷疑遇到假警察，昨天下午到派出所報案。

警方指出，專案小組循線訪查發現，黃男犯案前在中西區西門路附近搭乘計程車，研判黃男可能投宿在附近的民宿旅館，偵查隊隊長王宥薦從監視器畫面看到黃男身影後，發現疑似他多年前曾逮捕過的對象，依相關線索展開追緝，昨天下午在一處民宿逮捕黃男到案。

警方指出，黃男冒充刑事人員不僅損害警方形象，也重創民眾對警方的信任，籲請民眾注意，警方要求入屋執行搜索一定會出示搜索票，若遇到類似冒充檢警犯罪的情況，應立即向警察機關求證、報案。（編輯：黃世雅）1100808