阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇8月8日凌晨在阿里內網發帖，用震驚、氣憤、羞愧，表達對阿里一員工涉嫌侵犯女同事事件的感受。他同時表示，必須調查清楚，給全體阿里同學和全社會一個交代。

據《新京報》引述張勇在阿里內網帖子裡為此事中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。儘管警方仍在調查階段，但阿里內部認為，事情在員工回饋後沒有得到迅速回應處理，存在重大問題。張勇稱，「從我開始，從管理者開始，我們每一個人必須有深刻的觸動、反思和行動！」

8月7日晚間「阿里巴巴女員工被侵害」一事引發關注。在阿里巴巴內網出現一則關於該事件的描述的帖子引發重磅關注。該文章作者可能就是被侵害女員工本人，用近8000字詳細敘述了事發經過，說明在出差過程，被長官要求在KTV陪客戶喝酒，被客戶猥褻。同時當天夜裡該長官多次進入女員工的飯店房間，涉嫌性侵。

此消息爆發後，阿里巴巴由集團副首席人力官、18名創始員工之一的蔣芳帶領成立獨立調查組，7日晚間發出第一封內部公告。調查組認為，相關主管和HR同理心不夠且有重大判斷失誤，應進行認真檢討，嚴肅反思。調查組還公佈，除涉嫌男員工被停職接受警方調查以外，該員工的一級二級主管、一級二級HRG總共4人也被停職配合內部調查。

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