今（8）日除了是父親節以外，也是一年一度的「鬼門開」，在俗稱為「鬼月」的農曆7月，不少人都會盡量遵照習俗，避免觸犯禁忌、惹禍上身。對此高雄茄萣玉旨龍聖宮高雄燕巢龍鞍宮旗山新竹都城隍敬神會特地在臉書粉專發文，提醒信徒們在鬼月必須注意的事項。

1、避免到海邊、湖邊、溪邊玩水，以免被「抓交替」。

2、避免去醫院，因為醫院氣場比較亂，尤其是農曆7月，所以非必要最好少進出醫院。

3、避免買房、買車或搬家，除了容易有不好的預兆外，也可能會因為搬動而沖煞到磁場，導致陰陽失衡。

4、半夜不要亂拍照、錄影，因為夜間的陰氣比較重，如果在這時拍照、錄影的話，很可能會拍到意想不到的「驚喜」。

5、半夜不要在陽台曬衣服，因為衣服的形狀類似於人形，容易吸引好兄弟「試穿」，也容易吸引一些孤魂野鬼來「取暖」，若是人們穿上這些衣服，很容易就會沖到煞氣。

6、半夜不要吹口哨或敲敲打打，否則容易吸引好兄弟上門。

7、有人拍肩、喊名字時千萬別回頭，因為很有可能是好兄弟在叫你，另外據說每個人的頭頂和兩肩共有3把火，代表著「陽氣」，因此最好不要亂拍別人肩膀。

8、不要靠牆走、靠牆休息，因為牆壁比較陰涼、陰氣較重，如果靠著牆很可能會沾染陰氣。

9、不要搭末班車，因為末班車通常都是在晚上11點到凌晨1點行駛，據傳這段時間正是陰氣最旺盛的時候，很可能會引來好兄弟一起回家。

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