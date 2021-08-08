今（8）日除了是父親節以外，也是一年一度的「鬼門開」，在俗稱為「鬼月」的農曆7月，不少人都會盡量遵照習俗，避免觸犯禁忌、惹禍上身。對此高雄茄萣玉旨龍聖宮、高雄燕巢龍鞍宮和旗山新竹都城隍敬神會特地在臉書粉專發文，提醒信徒們在鬼月必須注意的事項。

1、避免到海邊、湖邊、溪邊玩水，以免被「抓交替」。

2、避免去醫院，因為醫院氣場比較亂，尤其是農曆7月，所以非必要最好少進出醫院。

3、避免買房、買車或搬家，除了容易有不好的預兆外，也可能會因為搬動而沖煞到磁場，導致陰陽失衡。

4、半夜不要亂拍照、錄影，因為夜間的陰氣比較重，如果在這時拍照、錄影的話，很可能會拍到意想不到的「驚喜」。

5、半夜不要在陽台曬衣服，因為衣服的形狀類似於人形，容易吸引好兄弟「試穿」，也容易吸引一些孤魂野鬼來「取暖」，若是人們穿上這些衣服，很容易就會沖到煞氣。

6、半夜不要吹口哨或敲敲打打，否則容易吸引好兄弟上門。

7、有人拍肩、喊名字時千萬別回頭，因為很有可能是好兄弟在叫你，另外據說每個人的頭頂和兩肩共有3把火，代表著「陽氣」，因此最好不要亂拍別人肩膀。

8、不要靠牆走、靠牆休息，因為牆壁比較陰涼、陰氣較重，如果靠著牆很可能會沾染陰氣。

9、不要搭末班車，因為末班車通常都是在晚上11點到凌晨1點行駛，據傳這段時間正是陰氣最旺盛的時候，很可能會引來好兄弟一起回家。