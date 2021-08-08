全球受新冠肺炎疫情衝擊，觀光業全面停擺，在旅行社擔任導遊的鄭姓男子頓時失去生計，家庭經濟重擔一下子全落在越南籍妻子身上。然而鄭男某次無意間看到，2016年起在高雄某美容店擔任翻譯的老婆，手機裡竟出現和黃姓老闆的性愛影片，鄭男因此勃然大怒，直指黃老闆利用權勢脅迫辭退、減薪，老婆才被性侵得逞，所以怒向黃男提告求償80萬元，不過黃男喊冤，反咬鄭妻在賣淫，也不清楚其婚姻狀況。最終高雄地院審理後，不採信黃男證詞，認定他早知鄭妻有配偶，判其賠償15萬元。

根據判決書內容指出，受疫情波及，失去導遊工作的鄭男，某次發現老婆手機裡暗藏跟自己老闆的性愛影片，於是怒氣沖沖質問妻子，鄭妻才吐露自己的委屈，直指黃老闆威脅她，若不與其發生關係，她就會被辭退、減薪。

黃男得知後，立馬前往美容店質問黃男，想替老婆討回公道，可黃男辯稱，自己不清楚鄭妻婚姻狀況，也從未以老闆身份脅迫發生關係，2人單純是性交易，況且鄭妻在美容院擔任服務生，本來就有提供客戶性交易服務，因此他反控鄭男早知老婆從事性交易，是鄭姓夫婦意圖要錢不成才設計他。

不過審酌相關事證後，法官發現，雖然鄭妻確實有3次從事性交易被抓紀錄，但作為證據的性愛影片中，黃男會「反客為主」替鄭妻口交服務，感覺不像花錢享受，加上黃男曾借貸110萬元給鄭妻，完全不怕自己借給外籍人士會求償無門，應是掌握其家庭狀況才會有恃無恐，所以認定其辯詞不足採信，黃男已損害鄭男的配偶權，判其應賠償15萬元，全案仍可上訴。