今年第10號颱風「盧碧」早前以熱帶性低氣壓TD形式從桃園新竹一帶登陸，今(8)日凌晨2時再度「回魂」發展為輕度颱風，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇稍早於臉書表示，若非減弱為熱帶性低氣壓，該系統很可能是史上第一個先登陸中國大陸後又登陸台灣的颱風，加上登陸台灣的位置似乎從未有颱風登陸過，盧碧差點創下兩項紀錄。中央氣象局表示，歷史上類似路徑的颱風(或TD)僅有2例，可謂十分少見。

吳聖宇表示，盧碧在登陸廣東後降為熱帶性低氣壓，加上離開大陸後以熱帶性低氣壓形式登陸桃園與新竹沿海，很可能會是有客觀詳細記錄以來第一個先登陸中國大陸後又登陸台灣的颱風，而且還是登陸新竹桃園之間沿海，該位置尚未有颱風登陸，盧碧險些成了創下兩項紀錄的「奇葩」。

吳聖宇指出，目前盧碧已經重新回到輕度颱風強度，外觀看起來其實更像是溫帶氣旋，正快速撲向九州，影響台灣的西南氣流強度已經不像前兩天這麼強，不過台南以南的高屏山區從昨晚到今天上午還是持續出現頗大的雨勢，台中以南的平地區域天氣也還是不太穩定，時晴時雨的天氣變化不斷交替，預期今天中南部持續有短暫陣雨，南部高屏山區有豪雨等級降雨發生機會，仍要特別注意，北部、東半部山區午後有熱對流發展的可能性，局部單點也會有短時較大雨勢出現的情況。

中央氣象局預報員張承傳表示，這次熱帶性低氣壓在桃園與新竹沿海登陸，路徑上確實相當少見，從1958年有詳細紀錄統計以來有2例，2002年的娜克莉從台灣海峽南部生成，之後登陸苗栗到台中一帶，但沒有登陸到大陸；另一例則是2012年泰利颱風，由海南島附近生成後一路向北穿過台灣海峽，在北上過程後減弱消散，沒有登陸大陸或台灣。

張承傳強調，沒有一個颱風的路徑是完全一樣的，每個颱風的路徑都是獨一無二，嚴格講起「登陸」的話，每個颱風登陸的位置其實都是「首例」。