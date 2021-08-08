東京奧運今天結束17天賽程後，閉幕式將於晚間登場。受疫情影響，跟開幕式一樣閉門舉行，東京都知事小池百合子屆時將交棒給2024奧運主辦城市巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。

日本TBS電視台報導，就在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的情況下，現代奧運史上破天荒延後一年舉行的東京奧運，將在結束17天賽程後於晚間閉幕。

東奧閉幕式將於日本時間今天晚間8時（台灣時間晚間7時）起，在主場館國立競技場舉行。

東奧從7月23日開幕以來，有來自超過200個國家或地區的約1萬1000名選手，在史上最多的33項賽事中展開激烈競爭。

不過，日本政府在開幕前已對東京都發布「緊急事態宣言」，造成東京都內場館全數不開放觀眾進場觀賽，且選手一旦染疫也無法出席賽事，成為一場罕見的奧運盛會。

共同社報導，晚間閉幕式跟開幕式一樣不開放觀眾進場，主辦城市東京都知事小池百合子，將把奧運會旗交接給主辦2024年奧運的巴黎市長伊達戈。

日本身為地主國，這次在新增賽事項目滑板等表現活躍，截至今天為止總共拿下包括27面金牌在內的56面獎牌，創日本參賽奧運的最佳紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1100808