台中市政府加速成立石虎保育委員會，完善生態保護網。（台灣石虎保育協會提供／王文吉台中傳真）

台中市后里、北屯、新社、東勢、和平、太平及霧峰等區，都有石虎的蹤跡。（台灣石虎保育協會提供／王文吉台中傳真）

台中市政府積極推動石虎保育，研擬「台中市石虎保育委員會設置辦法草案」，以委員會方式審認保育計畫、石虎熱區及協調各機關保育石虎，並協助一定規模的公共工程進行石虎保育諮詢，民眾於8月30日前可針對草案提供意見，共同推展友善石虎生態環境。

台中市政府除持續調查石虎族群生態，並配合農委會林務局辦理台中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，而《台中市石虎保育自治條例》已於2020年8月11日公告施行。

農業局表示，為落實石虎保育工作，已研擬「台中市石虎保育委員會設置辦法草案」，除由市府跨局處代表擔任委員，也遴聘專家學者與相關團體組成委員會，完成審查台中石虎保育計畫、石虎熱區興辦公共工程諮詢等各項任務，周全石虎保育網。

農業局說明，委員會設置辦法已於今年1月29日完成第一次草案預告，廣納民眾及各方建議，修正草案增加專家學者及相關團體委員人數、性別平等及委員會召開方式等；今年6月30日也公報公告草案60日，供市民詳閱預告，讓關心石虎保育的市民於8月30日前提供意見。

農業局進一步指出，台中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，包括友善石虎農地生態服務給付、社區自主參與棲地維護獎勵、石虎入侵放養家禽場域通報等，若石虎危害畜養家禽，農民可通報區公所，查核屬實每戶可核發3000元，補償鼓勵友善石虎農業。