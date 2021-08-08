曾涉及日本人大倉滿按摩椅吸金案的男子徐明賢，與日籍妻子安土美津子被控以租售視訊電話、平板電腦為幌子，8年在台吸金60億餘元，遭台北地院裁定羈押，法官日前准許2人各以1000萬元交保停押，但2人籌不出保金，法官裁定2人自8月14日起延押2月。

檢方調查，徐明賢曾是8年前大倉滿按摩椅吸金10億元案的被告之一，最後獲不起訴，但他與妻子持續與逃回日本的大倉滿保持聯繫，繼續在台非法吸金。

徐明賢涉嫌與妻子成立日訊、極訊王等公司，自2012年起招攬投資人，推銷公司開發的視訊電話，以每6台一組的視訊電話向投資人收取「租售費」，承諾每月給予6000元租金，3年期滿後由公司回收。

徐男夫婦宣稱，依照公司規則投資穩賺不賠，第1組租售費14萬7000元，投資報酬率15.6％，第二組起12萬7000元，投報率23.4％，若招攬及銷售達目標，可晉升主任、襄理、經理，享有12萬4000元、12萬元、11萬4000元優惠價，投報率各為24.7％、26.7％、29.8％。檢方認定，徐男夫婦公司從2012年7月至去年9月共招攬2676人，吸金60億4919萬元，依銀行法起訴徐男夫婦及幹部17人，北院裁定徐男夫婦羈押。

北院審理後認為，徐男夫婦涉嫌重大，均有逃亡之虞，若2人各提出1000萬保證金後可停止羈押，並限制住居及限制出境、出海及定期向派出所報到。但2人均覓保無著，有繼續羈押必要，裁定自8月14日起延長羈押2月。