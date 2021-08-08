土城區溪頭路有一處大安圳引水口，距今已有上百年歷史，周邊保有早年設置的橋體、圳寮，產權多次移轉，不過久久未有單位整理，建築破敗不堪。（呂惠美提供）

土城區溪頭路有一處大安圳引水口，距今已有上百年歷史，周邊保有早年設置的橋體、圳寮，產權多次移轉，不過久久未有單位整理，建築破敗不堪。（呂惠美提供）

土城區溪頭路有一處大安圳引水口，距今已有上百年歷史，當地居民為了保存童年時的記憶，決定申請社區營造計畫，盼將周邊重新美化、重修遺址，並打造在地重要歷史據點，結合未來捷運站規畫，發展觀光導覽。（呂惠美提供）

土城區溪頭路有一處大安圳引水口，距今已有上百年歷史，周邊保有早年設置的橋體、圳寮，產權多次移轉，不過久久未有單位整理，建築破敗不堪。當地居民為了保存童年時的記憶，決定申請社區營造計畫，盼將周邊重新美化、重修遺址，並打造在地重要歷史據點，結合未來捷運站規畫，發展觀光導覽。

根據台灣早年地方誌《土城市志》記載，大安圳是1736年開鑿的水利渠道系統，將大漢溪的水流導引至板橋、土城農地灌溉，也被稱為土城的「生命活水」，而水圳的引水口就設置在土城媽祖田，該地除了設有早期看守引水口水閘門人員的工寮，也有一處百年歷史的小廟。

「建築放在這邊三不管，再沒人處理遺址就消失了。」祖田里長呂惠美指出，大安圳引水口周邊的圳寮早期是桃園水利會的產權，經過幾番移轉後，現在是國有財產署管轄，不過多年來未見有人整理，早年保存的水閘遺址已消失，如今圳寮又呈現快倒的狀態，當地居民都覺得相當可惜。

呂惠美說，里內許多80、90歲的長者對水圳都有深厚情感，水圳上的溪頭路也是祖田里最早的一條商店街，過往相當繁華，一旁的老廟「海新宮」祭祀水仙星君與土地公，也與水圳有不可分割的關係，為了保存在地人的記憶，近期已跟城鄉局提出社區規畫師的計畫，並與各單位達成修復這些歷史遺跡的共識。

呂惠美表示，未來將朝2方向做歷史保留，一個是將大安圳橋做維護，並讓在地居民做剪黏藝術，讓斑駁的橋體展現新風貌，另外舊圳寮部分，將拆除部分毀損區塊，並將可以使用的牆面做美化，未來將收集在地歷史照片，在此對外展覽，並重新維護美化周邊雜亂環境，未來也打算將已經拆除的水閥意象還原。

土城區公所表示，三鶯線媽祖田站將在大安圳遺址附近落成，未來社區營造完成後，將輔導在地，將遺址發展為歷史導覽景點，結合捷運站點規畫小旅行，既發揮觀光效益，也讓在地歷史能延續保存。