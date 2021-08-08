黃明志為大馬捐助醫療器材等物資。（翻攝黃明志臉書）

黃明志為大馬捐助醫療器材等物資。（翻攝黃明志臉書）

馬來西亞疫情延燒一年半，日前二度實施行動管制，沒想到完全無法控制，單日更逾2萬確診破最高紀錄，死亡人數也不斷攀升，情況嚴重失控，大馬藝人黃明志日前來台目前仍在隔離中，向來熱心公益的他，昨在臉書貼出捐款認證照，率先捐贈100多萬馬幣（約660萬台幣）購買醫療器材等物資送到各縣市醫院，希望拋磚引玉，讓更多人投入捐助行列，台灣藝人賈永婕今看到黃明志貼文，立刻在下方留言「我想要幫忙」，暖心之舉讓許多網友相當感動。

黃明志雖人在台灣但心繫大馬，不捨家鄉民眾受苦受難，難過表示「疫情真的太嚴重了…」，透露自己這次捐贈的物資大概只夠醫院頂2至4周，「應該很快就用完了」，今一早賈永婕透過臉書到消息，馬上在黃明志的臉書貼文底下留言：「嗨，我想要幫忙可以跟我聯絡一下嗎？」許多大馬網友看到紛紛留言提醒黃明志，趕緊跟賈永婕聯絡，吸取她救災經驗。

據了解，因為馬來西亞的疫情已經癱瘓醫療體系，現在醫院已經選擇性救人，黃明志身邊有朋友罹患新冠肺炎覺得很無力，雖然黃明志現在因工作來台灣開工還是想錄製影片，傳達馬來西亞需要協助的現況，希望可以獲得更多的協助，完全沒想此舉釣出「抗疫女神」賈永婕聯繫希望提供馬來西亞更多協助，黃明志今透過工作人員表示，馬來西亞疫情非常嚴重，謝謝有愛心的人伸出援手，也希望得到更多的幫助。