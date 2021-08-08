大陸工信部方面指出，大陸互聯網業務收入增長快速，上半年規模以上互聯網和相關服務企業（簡稱互聯網企業）完成業務收入6951億元（人民幣，下同）、年增率25.6％，增速較1到5月回升1.2個百分點，兩年平均增速達19.7％。

分業務來看，其中資訊服務收入3974億元，年增率15.4％，增速較1到5月提高1個百分點，在互聯網業務收入中占比為57.2％、年增率下降3.4個百分點。同時影音服務領域的企業業務收入增速較前5月、上年同期有所回落；網路遊戲類企業則小幅增長，扭轉前5月衰退局面；新聞和內容服務類企業和搜索服務企業收入增速較1到5月有所提高。

在互聯網平台方面，根據中新經緯報導指出各類平台蓬勃發展，服務收入高速增長。上半年互聯網企業實現平台服務收入2326億元、年增率55.3％，增速較1到5月提高2.8個百分點，在互聯網業務收入中占比為33.5％，年增率提高4.2個百分點。

其中，網路銷售平台在「6.18」促銷活動和多場景直播帶貨的拉動下增長較快；生活服務類、提供生產製造和生產物流平台服務為主的企業，發展態勢屬平穩趨好。但反觀線上教育服務類的企業業務收入的年增率回落幅度較大。