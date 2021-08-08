今（8）日適逢父親節，台北市副市長黃珊珊除了提及自己的爸爸外，身為單親媽媽的她，更能體會母兼父職的辛苦，因此她也祝福所有單親媽媽父親節快樂。

黃珊珊表示，自己的父親過世很多年了，小時候印象中的爸爸都不在家，因為當警察很辛苦，工作時間很長，很多人都錯過小孩的成長，但是家裡哥哥姐姐都比她大十幾歲，每個都可以管她，常覺得自己有四、五個爸爸管，所以常常叛逆不想被人管。

當了母親才知道爸爸、媽媽有多難當，她並提到，成為單親媽媽以後，有一次兒子跟她說父親節快樂，因為兒子知道母兼父職的單親媽媽更辛苦，要扛家計還要照顧孩子，雖然兒子還是很介意別人的眼光，也會偶而難過，但兒子說，父親節應該是她的節日。短短一句話，讓黃珊珊突然覺得兒子特別懂事。

黃珊珊表示，今天是父親節，她想每一位爸爸都很愛孩子，但很難像母親一樣完整表達對孩子的愛，其實應該是孩子要及時表達對父母親的愛；而現在她已經沒有機會直接面對爸爸說話，只能每年到廟裡為他燒庫錢、到五指山軍人公墓去跟他聊聊天，她想爸爸在天上，也會一樣眷顧她們一家人，祝大家父親節快樂，此外她也向單親媽媽們喊話：父親節也要快樂。