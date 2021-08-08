前（2019）年5月間，一名男子透過臉書認識一位離家少女，同月30日凌晨，他們相約在男子住處，晚間男子在對方同意下，撫摸親吻少女胸部，並將生殖器插入其陰道內。由於刑法第227條第1項「對未滿14歲女子性交罪」最重可處10年徒刑，因此男子事後挨告，但台北地院查出，少女當時並未告知實際年齡，加上其身材及事發當日身穿馬甲式內衣，不像一般學齡少女的穿著，因此認定男子主觀上無法得知少女實際年齡13歲，最終判無罪；可上訴。

根據判決書內容指出，2019年5月30日凌晨，一名13歲少女獨自離家，從台中北上至台北西門町，並透過臉書聯繫男網友，雙方相約在男方住處。當日晚間，男子在少女同意下發生性行為，但由於少女未成年，男子因此挨告，觸犯刑法第227條第1項「對未滿14歲女子性交罪」，可男子辯稱，少女穿著成熟，未告知自身實際年齡，也說自己沒在讀書，他才會與其發生性關係，嚴正駁斥指控。

對此北院認為，男子主觀上是否已知少女未滿14歲，確實有待商榷，因為少女跟友人共用一個臉書帳號，上頭「2000年」是朋友出生年份，「8月21日」是少女實際出生月、日，可事實上其出生年份為2005年，所以少女未主動告知實際年齡的話，男子很可能誤解。

再者，少女當時身高158公分、體重78公斤，身材不算瘦小，外貌不像一般國中、小學齡兒童，加上其身穿學齡女生不常穿的馬甲式內衣，也沒有足以辨識年齡的制服，或其他明顯象徵年紀的特徵，故基於沒有證據證明男子性交時，主觀上已知少女未成年，諭知無罪。