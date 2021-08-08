義大利女將Elisa Balsamo摔車之後被埃及女將攔腰輾過去。（路透）

義大利女將Elisa Balsamo摔車之後波及多位選手。（路透）

自由車女子全能賽出現大規模摔車。（路透）

自由車女子全能賽出現大規模摔車。（美聯社）

東京奧運在8月8日閉幕日發生比賽意外，自由車女子全能的場地爭先賽發生大規模摔車，21位參賽選手之中多達9人遭到捲入而無法完賽。第一次是香港女將逄瑤摔倒，同時拉下了立陶宛女將Olivija Baleisyte。這種小規模意外在自由車司空見慣，然而第二次的摔車非同小可。

第二次是嚴重的大規模摔車，義大利女將巴莎莫(Elisa Balsamo)失控撞上愛爾蘭Emily Kay，後頭的英國女將蘿拉肯尼(Laura Kenny)閃避不及也跟著栽倒。這種場地自由車沒有煞車可用，此後還有減速不及的波蘭、比利時、法國等3位女將相繼摔車，場面亂成一團。

義大利女將巴莎莫倒下後還滑向內車道，後方埃及女將Zayed Ahmed在混亂之中直接從巴莎莫身上騎過去，鏡頭有些驚悚，而且她後來也是摔得很慘沒有完賽。美媒NBC報導，第二次大摔車甚至波及評審台主席蘭迪斯泰森(Noreen Landis-Tyson)，害蘭迪斯泰森被擔架抬出場。

根據規則，爭先賽第一名的美國女將瓦倫特(Jennifer Valente)拿到滿分40分，其次日本女將梶原悠未38分，一路遞減下去，沒跑完的人都並列第13，一率拿到16分，後面幾項跑得再好也很難追上了。

最倒楣的是英國女將蘿拉肯尼，她是倫敦奧運、里約奧運的女子全能金牌，此次摔車讓她在奧運3連霸夢碎。美國女將瓦倫特4項全比完後拿到金牌，梶原悠未銀牌。