截至8月6日，大陸除四川省外已有30個省區市發佈上半年財政收支情況。隨著今年以來積極財政政策、穩健貨幣政策共同發力，經濟持續穩定恢復，都讓各地的財政收入穩步增長，統計上半年有28個省區市的財政收入實現2位數增長，更有13地的財政收入年增率超過20％，但展望下半年的財政收入增速可能將略有下降。

據《證券日報》報導，大陸上半年財政收入增速排在前三位的是湖北、海南、福建，分別增長65.4％、45.8％、30.3％。中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群認為，上半年大陸多數地方財政收入水準保持良好成長，說明採取的減稅降費、加大投資、助企紓困、兜底民生等一系列財政貨幣政策取得的效果明顯。

此外，大宗商品價格大幅上漲也帶動了部分地方稅收快速增長。例如江西省財政廳表示，今年以來稅收快速增長主要是受基數效應及大宗商品價格上漲等因素帶動，但由於價格上漲週期的不確定性，稅收要保持較快增長將面臨較大壓力。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，展望下半年的財政收入增速會有所下降，但隨著經濟持續恢復趨勢不減，財政收入仍會維持穩步增長，收支狀況得到一定改善。但同時疫情反覆帶來的不確定性較大，經濟下行仍有壓力，地方財政收入增速也有下滑壓力。