全台新冠本土疫情趨緩，南投縣文化局動漫音樂解封首登場，13日於演藝廳舉行「動漫瘋」長笛四重奏音樂會，由南投縣「吹笛手家族」樂團精采演奏，熱門動漫系列歌曲，包括，《美少女戰士》、《名偵探柯南》等，掀起「動漫瘋」。

防疫期間在家瘋動漫同時，是否也被這些精采的動漫音樂所深深吸引呢？南投縣「吹笛手家族」長笛四重奏，將用長笛家族樂器與鋼琴重奏的方式，讓動漫迷欣賞到長笛、中音／低音長笛及鋼琴合奏創新改編動漫組曲，帶來不一樣的聽覺享受。

當天演出曲目包括〈微微〉、〈紫羅蘭的永恆花園〉、〈前前前世〉、〈美少女戰士〉、〈名偵探柯南〉、〈約定夢幻島〉、〈咒術迴戰〉、〈遊戲人生〉、〈哆啦Ａ夢〉、〈動物狂想曲〉等動漫組曲。

南投縣文化局指出，當天演出時段為18：30開放入場，19：30正式開演，開演後30分鐘不得入場。呼籲民眾落實防疫，全場採間隔座，入場實聯制，保持社交距離及佩戴口罩。

南投縣文化局表示，「吹笛手家族」由家族團長謝志偉帶領，其長笛四重奏樂團，成立已12年，2016年底開始召集於南投縣埔里鎮學習長笛的孩子繼續，增加樂團編制，組成更豐富的長笛合奏團。