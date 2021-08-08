一名擔任業務協理的鄭姓男子，去年(2020年)2月，與辦公室與女同事討論公事時，見到女同事身穿長裙，竟然一邊開會，另一手持手機，刻意放置在桌下不斷移動，企圖拍攝女同事裙底風光，女方發覺長官動作與神情怪異，當場發下自己的長官是偷拍狼，氣得報警提告，鄭男一審遭判處拘役50日，得易科罰金5萬，但女方不願和解，鄭男上訴後遭到駁回。

根據判決書記載，鄧男某公司業務協理，去年2 月24日13時32分許，在公司辦公室內，與一名女同事開會時，見女同事身著長裙，竟心生歹念，手持具有照相、錄影功能之手機，趁女同事未注意之際，開啟拍攝功能，在桌子下，從女方長裙下方，以由下往上拍攝之方式，偷拍A女同事女裙底、大腿等非公開之身體隱私部位，欲供己觀賞。

但女同事見長官說話時，另一隻手不斷在下方移動，當場心生警惕，果然發現自己遭到偷拍，氣得當場報警處理。

屏東地院一審審酌，鄭男無故偷拍女同事之非公開身體隱私部位，嚴重侵犯女方隱私權，即使鄭男犯後始終坦認犯行，並已主動交出其供拍攝使用智慧型手機1 支，且表達悔意等願意與與女同事和解，但女方卻不願意原諒。雙方遲遲無法達成和解，因此遭到判拘役50日，可易科罰金。

鄭男不服提起上訴，二審法官審酌鄭男應係一時失慮而犯罪，雖然已經與女同事達成和解，並賠付款完畢，足見鄭男尚知盡力彌補其所造成之損害，經此教訓後，當知所警惕並改過遷善，因此不需施以短期自由刑之必要，駁回鄭男上訴。