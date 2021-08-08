劉男7日凌晨不慎在花蓮縣吉安鄉撞到陳男後，竟未下車查看，反而將肇事車輛停放至新城鄉某處後躲起來，直到親友勸說下，才到派出所投案。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

劉男7日凌晨不慎在花蓮縣吉安鄉撞到陳男後，竟未下車查看，反而將肇事車輛停放至新城鄉某處後躲起來，直到親友勸說下，才到派出所投案，並感到十分懊悔。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮39歲陳姓男子7日深夜從吉安鄉自宅徒步外出時，遭一輛高速疾駛的小轎車撞飛，頭部重創，當場倒地昏迷，扯的是，40歲的劉姓肇事駕駛當下竟未下車查看，反而加速逃逸，並將肇事車輛停放他處，事發10多個小時後才投案，並供稱事發太突然，不知如何是好，才會離開，儘管事後悔莫及，警方仍依公共危險罪嫌移送偵辦。

近日受西南氣流影響，花蓮不時下起滂沱大雨，儘管如此，陳男7日凌晨2時許，仍撐著一把傘，獨自徒步外出，沒想到經過吉安鄉明義七街時，遭到一輛高速疾駛的小轎車撞飛，當場倒地昏迷，鮮血直流，附近居民聽到劇烈撞擊聲後，趕緊通報請求救援。

救護人員趕抵現場時，眼見陳男奄奄一息，將他抬上救護車送往醫院，經檢傷後，發現其頭部重創，四肢多處骨折，傷勢相當嚴重，據悉目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。不過警方獲報到場時，僅發現陳男，周遭未見肇事者及肇事車輛。

直到警方調閱附近路口監視器發現，肇事的劉男撞上陳男後，並未停下查看，反而加速逃離現場，直到7日晚間8點多，才在妻子陪同下投案。劉向警方供稱，事故發生當下因為大雨導致視線不佳，撞到人時驚嚇過度，不知道該怎麼辦，才會逃跑。儘管劉男酒測值為零，不過全案將依刑法公共危險罪名移送偵辦。

據了解，該肇事車輛為劉男親戚擁有，平時借他代步使用，事發後，劉還將肇事車輛停放新城鄉某處，並躲起來，直到警方和車主聯繫，劉在家人勸說與陪同下，到派出所投案。由於劉男有2個孩子正就讀國中，事後他也感到十分懊悔。