業者期待能夠有效提振買氣，民眾利用假日前往賣場購物。（王英豪攝）

行政院擬發振興5倍券，再度引發各界討論。國民黨立委李貴敏表示，不管三倍券、五倍券，聽起來很好聽，但都沒辦法解釋審計部在剛公布的109年度中央政府總決算審核報告中，點名行政院稱「三倍券效益千億」的說法，沒有客觀調查資料可以佐證。李貴敏質疑，「審計部打臉，蘇貞昌不知道嗎？」

李貴敏表示，審計部直指，接受電子支付店家不夠普及，銀行回饋優惠少且設計複雜等問題，導致數位三倍券發行不如預期，「蘇揆團隊不檢討也不報告嗎？怎麼還有臉堅稱去年3倍券有多好，吹噓成功創造1000多億元經濟效益？這不是睜眼說瞎話嗎？」

李貴敏認為，行政院不知檢討，堅持錯誤的政策，「不願正視弱勢人民急需現金的實際需求，還辯稱透過數位支付可以『保守推估』的整體消費效益。這種執政的傲慢到底是從哪裡來？是真把人民當傻瓜嗎？」

此外，審計部在報告中點出，使用數位券僅181萬餘人，領取比率 7.61％，與原先政府預估36.95％的領取率差距極大。實則90.41％的民眾選擇領取實體三倍券，甚至只好加印實體券，也因此增加了4億2600萬元的行政費用。

李貴敏表示，「明知如此竟還硬要發券！也還要人民先掏錢再消費，也不在乎多花個二十多億的行政成本，真正的理由到底是什麼？」

李貴敏呼籲政府，「不要再自吹自擂了，再多的大內宣也沒辦法掩飾振興券先天不良、後天失調的嚴重問題。發券不但慢又要耗費一大筆行政成本，老百姓等不及了，現金紓困才是硬道理，快點普發現金，舒緩民間燃眉之急吧。」