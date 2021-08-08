新北市今年度共表揚54位市級模範父親，其中有5位為原住民籍，分別是蘆洲區林旺盛、汐止區張廣安與楊萬金、烏來區高建章、金山區郭光明，他們不僅扮演好父親角色，更是地方原民文化推手。

72歲的阿美族人林旺盛在警界服務30多年，他回想當時公務繁忙，待過刑事警察大隊，但不忘父職陪伴2子度過叛逆期，現都已成家立業。

林旺盛表示，他早在2004年就通過「原住民族語言能力認證」(海岸阿美語)，同時也身兼蘆洲區的頭目，帶領協進會、台東東河同鄉會與各團體到各地演出、宣傳，為推動原住民族文化及語言盡份心力。

來自花蓮縣光復鄉太巴塱部落的張廣安，40年前和妻子北上服務包裝公司40餘年，擔任汐止區厚德里頭目10多年，熱心推動公眾事務，擔任志工。退休後開啟傳統技藝創作生活，擅長原住民族編織工藝，接受族人客製化訂購工藝品。此外，他也是原民局提報列冊無形文化資產的「老鷹藝術文化團」創辦人之一，更熱衷在部落大學教授指導年輕一輩族人古調傳唱。

現年63歲的楊萬金，年少時為完成報效國家的志願，報考陸軍官校，畢業後在部隊中擔任排長、連長、營長、參謀官、特種山訓主任教官、組長等要職。曾多次參與山難救助、森林救火、搶救車禍受難者、挽救溺水幼童，曾榮獲十大傑出青年獎章。退休後為子女的教育，從花蓮萬榮鄉遷居新北市汐止區，便轉換跑道，積極參與新北市原住民族事務的推動，為都會區族人爭取權益。

烏來區桶壁(忠治)部落的泰雅族人高建章，曾在林務局文山區管理服務處擔任森林巡護員，多年的山林守護工作，他目前是新北市烏來區公所社區巴士的駕駛員，親切服務部落族人，更帶領族人一起參與部落各項大小活動，平時更是在部落幫忙清潔打掃及資源回收，主動關懷鄰里。

出生台東太麻里鄉多良部落的郭光明，從事警職工作近30年，不管在工作及家庭上都要求自己成為人民表率，始終秉持服務精神、用心協助族人大小事。他也參加高院通譯訓練，完成訓練後經常往返警局、地檢、法院及法扶基金會擔任通譯，10多年來不分晝夜、不計辛勞，為族人權益全力以赴。目前擔任新北市原住民排灣族領導人，除了向族人宣導政策、也推動族群文化，盼將排灣族文化讓世人看見。