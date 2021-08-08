豪雨襲擊屏東造成災情傳不停，昨(7日)晚間，屏東消防局獲報，有一名男子南州鄉萬華村大埔路萬華橋落水，目擊民眾聲稱看到男子跌落水溝後遭大水沖走失蹤，警消經過一夜搜救，目前仍未發現男以蹤跡，至今下落不明，屏東消防局今天也繼續加派人手，目前尚在搜救中。

男子暴雨中跌落水溝遭沖走，南州警消搜救一夜無下落。(謝佳潾翻攝/屏東傳真)

東縣消防局昨(7日)晚間6時09分接獲通報，處疑似一名男子落水，警消立即出動第三大隊、南州、東港及林邊分隊共計9車3艇22人前往，但搜尋一夜後至今仍未發現落水者身影，目前搜救行動仍在持續中。

據屏縣府災害應變中心指出，7日晚間6點，有民眾報案稱，南州鄉萬華村大埔路福德宮有人掉入水溝，至今尚未尋獲。

屏東消防局表示，已出動第三大隊、南州、東港及林邊分隊共計9車3艇22人前往，現場指揮官為第三大隊副大隊長江好爵，並於石函仔口橋設置前進指揮所，搜救人員分3組在牛埔埤溪擴大範圍搜索中。