行政院將推出振興五倍券，以帶動民間消費為出發點，民眾可用1千元換5千元。台北市議員羅智強表示，振興五倍券根本是五倍整人券。

羅智強表示，根據審計部對去年三倍券的決算報告顯示，三倍券「效益評估欠嚴謹」、「弱勢民眾領取比率較平均值為低」，「顯然不管三倍券或五倍券，根本就是整人券，民意是要發現金，民進黨真的聽不見嗎？」

羅智強表示，去年行政院發放三倍券，經濟部說效益超過一千億元，「算法是以信用卡綁定三倍券的人，平均的消費金額是5785元，把這個5785元套用在台灣2300萬人身上，那就是1000億元以上，所以消費券好棒棒。」

羅智強指出，對平常有在使用信用卡的人，三倍券六個月的使用期間，刷5785元並不困難，「堅持發放三倍券，蘇貞昌說是因為擔心『替代性消費』，那麼政府如何確定，這5785元不是『替代性消費』，不是民眾原本就會有的支出？」

羅智強表示，馬英九擔任總統時的消費券，經建會是用「問卷」的方式來釐清「消費替代率」的問題，而民進黨完全不敢用同樣嚴謹的方式來評估三倍券，既心虛又說謊。