今天是鬼門開，民間習俗中鬼月有諸多禁忌，這個月的言行一定要特別謹慎，以免惹禍上身。命理師雨揚老師分析，農曆7月其實是廣結善緣最好的時間，只要能注意不要犯5個禁忌，並且在衣著、配件方面下功夫，就能逢凶化吉，遠離陰氣，替自己帶來好運勢、好緣份。

雨揚老師提醒鬼月期間一定要注意別犯以下5個禁忌：

1.有些話不能說：不可亂開好兄弟玩笑，不可以說自己很醜、委屈、苦命，很容易招來衰神，會整個月纏著你。

2.待在家不亂跑：少去海邊、河邊、溪邊、瀑布或山區，這種水多、樹多的地方特別招陰，容易引發意外事件。

3.吃素不殺生：這個月多吃素，若是無法避免吃肉的場合，也盡量吃三淨肉，不要吃現場指定、現宰的鮮肉，像是超市中已處理好的就是三淨肉，傳統市場裡現宰雞、現宰鮮魚就不是三淨肉。

4.夫妻不要吵架：夫妻農曆7月千萬不能吵架，尤其是哭哭鬧鬧的激烈爭吵、互罵，因為這種爭執會導致磁場亂掉。小孩是純陽之體，哭鬧不要緊，但大人哭鬧容易招陰，甚至惹來凶煞。

5.避免衣著暴露：農曆7月要保護陽氣，我們身體有四把火，三把在肩膀上，一把在肚擠上，肚擠是生命之火，一定要好好保護不能露出來，因此不要穿露肩膀、肚臍的衣服。另外也不要穿有破洞牛仔褲，否則會被好兄弟視為一路人，容易招陰。如果陰氣入侵，入侵的地方會感到緊繃、僵硬、痠痛，可以用吹風機稍微吹熱該部位，也可以用含有薑成分的乳液、精油按摩，把這個部位搓熱，便能袪除陰氣。

除了以上5個禁忌，雨揚老師另外提醒，鬼月期間千萬不要靠牆、靠樹下休息，這些都是鬼魂聚集的地方，傍晚、晚上盡量不要在外逗留，回家後不要在室內開傘。儀容方面，額頭千萬不要被頭髮蓋住，額頭是我們的官祿宮，是諸陽之匯，可以抵擋一些邪氣，因此鬼月期間一定要亮出額頭。中元普渡許多人有祭拜習慣，雨揚老師提到一定要拜滿3輪香，1輪30分鐘，總共1個半小時，要把普渡當成流水席，時間拉長才能招待更多神明、眾生，為自己帶來好福份。

最後，雨揚老師分享3個鬼月的招福避邪秘訣，第一是可以多穿白、黃、紅色的衣服，盡量避免穿一身黑；第二是要穿金戴銀，小小的飾品就可以；第三是手上配戴紅線，像是含有紅線的手鍊、手繩，如果沒有這樣的飾品，也可以用縫衣服的紅線打個結替代，尤其是晚間出門一定要配戴。雨揚老師表示鬼月不用慌張，用對方法就能廣結善緣，平安發財。