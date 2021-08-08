女星簡廷芮在電影《我的少女時代》演活「最美校花」陶敏敏，成為許多粉絲的女神，而簡廷芮去年10月閃電嫁給圈外男友、製造業小開賴先生，並在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，升格當媽咪的簡廷芮，產後專心照顧孩子之餘，也不忘在網上和粉絲互動，簡廷芮也提到，她產後掉髮問題很明顯，不過網友一看簡廷芮的育兒照，都被她的俏麗狀態電暈。

29歲簡廷芮升格當媽咪後，她也不吝嗇分享育兒日常，親民的簡廷芮也在IG開放粉絲問答，而在3月才產下寶寶的她，也被問到「芮請問有開始產後掉髮嗎？會擔心嗎？」對此，簡廷芮則坦言「我有啊...現在綁馬尾都超級明顯，兩邊越來越禿...」，也讓簡廷芮直呼自己很需要求救。

簡廷芮IG限時動態全文。（圖／取材自簡廷芮Instagram）

不過在簡廷芮曬出的最新育兒照中，頂著妹妹頭的她，抱著女兒、低頭專心餵奶，簡廷芮一張小臉相當精緻、俏麗，整體狀態極佳的她，怎麼看都不像是剛生完寶寶的產婦，引發網驚呼：「這是姊姊吧 怎麼這媽咪這麼年輕啦 犯規犯規！」、「媽媽跟寶寶都好可愛」，逗得簡廷芮開心直呼：「我要當永遠的姊姊」，還有眼尖粉絲發現母女都穿淡咖啡色格紋上衣，紛紛驚呼母女裝太可愛。

簡廷芮產後近照太美。（圖／取材自簡廷芮Instagram）

其實，簡廷芮很嚮往家庭生活、也喜歡小孩，她曾想過25、26歲結婚，隨著簡廷芮在去年閃婚，也算是圓夢，簡廷芮與製造業小開賴先生相識多年，從朋友變情人，兩人在一起不到1年就決定結婚，隔1個月後宣佈懷孕，並在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，是個雙魚寶寶，恰好成為雙魚母女檔。