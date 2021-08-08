每年農曆初一是民間習俗的「鬼門開」，換算國曆落在今年的八月八日，節目《新聞挖挖哇》重PO《通靈少女》原型人物、靈媒索非亞分享好兄弟的外觀及祂們的飲食習性之影片。

農曆七月鬼門開，許多民眾都認為此時好兄弟特別多，不過索非亞表示其實跟平常無異，每年家中普渡時，因為自己開天眼，都會被媽媽安排坐在門口阻擋好兄弟入屋，確定祂們吃飽離去才能自由活動，而好兄弟吃飯的方法跟人類不一樣，索非亞說祂們是用吸、聞的，且沒有特別偏愛哪種食物。

主持人鄭弘儀好奇問：「你看到的好兄弟，祂們是長什麼樣子？」索非亞回應各種型式都有，「大部分對我來說，是看起來像在玻璃上面印出來的，反射出來的感覺，只差比較沒有立體感，（祂們）也是有五官、形狀、顏色，男女、小孩子都有。」鄭弘儀追問會不會面目猙獰？索非亞幽默神回：「也有啊，都要做造型。」她笑說如果好兄弟不恐怖怎麼嚇人？回憶自己小時候曾被好兄弟要求拿吃的祭拜，或抄佛經迴向給祂，不過索非亞沒在怕，反而跟好兄弟討價還價：「自己的功課自己寫，要不然你幫我寫數學，我幫你抄佛經啊！」這番話惹得現場來賓哄堂大笑。

命理師廖美然也分享老一輩預防被好兄弟抓走的撇步，「他們說上山之前會帶鹽巴，魔神仔聞到鹽巴的味道會離開，如果好像聽到奇怪的聲音，覺得自己難以抗拒，趕快去路邊或山邊找一個木塊或木柴，敲旁邊可以發出聲響的東西，魔神仔會離開。」假設懷疑家人已在山上被好兄弟帶走，廖美然提醒除了報警，還可以到附近的土地公廟拜拜，再到山上放鞭炮、呼喊家人的名字，找到的機會更大。

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