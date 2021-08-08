嘉義巿自8月10日起恢復餐飲內用。（嘉義巿政府提供）

嘉義巿公布自8月10日起鬆綁部分場館。（嘉義巿政府提供）

嘉義市政府8日宣布10日起餐飲業及夜市可以內用了，開放公祭，蘭潭水舞月13日恢復演出，但公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施持續封閉不開放，並將加強督導及稽查相關業者確實做好防疫措施。

嘉義市政府宣布自8月10日起調整措施如下：

一、餐飲業及夜市可內用，請業者務必依照中央規定與指引持續防疫，衛生局等單位將加強稽查。

二、公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施持續封閉不開放。

三、自8月10日起開放公祭。公祭採代表制、梅花座，室內最多50人，室外最多100人，禁用吹奏樂器，並落實實聯制等防疫措施。

四、宗教場所及宗教集會活動依原防疫指引做好防疫措施。

五、嘉義市立美術館、博物館依時段分流進場，場內上限100人，文化藝廊上限40人，均採預約優先。圖書館(市圖、世賢、黃賓）分上下午，容留上限50人，僅提供借還書服務；音樂廳採間隔座，上限426人。

六、文化局一樓演講廳、二樓一般閱覽室維持不開放。

七、蘭潭水舞將於8月13日恢復演出。