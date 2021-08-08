今天是父親節，中央流行疫情指揮中心仍召開記者會，說明最新疫情。指揮官陳時中被問到「父親節有沒有什麼計劃」，他先祝現場爸爸父親節快樂，接著透露父親節想做的事，就是回家看一下孫子。

東奧》閉幕正值父親節 台中奧運國手齊聲謝父愛辛勞栽培
父親節別太放鬆 前台大醫示警 ：疫情再爆時間點
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