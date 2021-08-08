父親節要幹嘛 陳時中說最想做一件事 14:112021/08/08 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中透露，父親節想回家看看孫子。（翻攝YouTube） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是父親節，中央流行疫情指揮中心仍召開記者會，說明最新疫情。指揮官陳時中被問到「父親節有沒有什麼計劃」，他先祝現場爸爸父親節快樂，接著透露父親節想做的事，就是回家看一下孫子。 東奧》閉幕正值父親節 台中奧運國手齊聲謝父愛辛勞栽培 父親節別太放鬆 前台大醫示警 ：疫情再爆時間點 #父親節 #陳時中 #中央流行疫情指揮中心 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貼心父親節 苗縣警局長「一日外送員」 警眷指定早餐他來送 11:452021/08/08 社會 陳水扁談父親勞碌一生：看阿扁入獄 卻等不到阿扁選上總統 10:002021/08/08 政治 基層醫護沒打第二劑食藥署又傳超打？ 陳時中回應了 14:542021/08/08 生活 難忘父親節 獨居阿公收卡片吃麵線 04:102021/08/08 焦點要聞 蔡英文視察水災應變中心 指示災後持續監控 10:502021/08/08 政治 宋偉恩父親節送床墊 「給爸媽滾床增進感情」 03:152021/08/08 娛樂 我好愛你 慢飛天使表白惹哭爸爸 04:102021/08/08 地方新聞 萌娃奶音感動無數人 中市警送爸爸節最貼心的禮物 12:312021/08/08 寶島 馬英九父親節分享老照片 破萬網友讚爆：難怪那麼帥 09:492021/08/08 政治 雙北市長再喊話 用防疫愛爸爸 04:102021/08/08 焦點要聞 高端疑慮 侯籲中央提國際驗證 04:102021/08/08 焦點要聞 生活熱門新聞 防住院、重症、死亡這款疫苗最佳 醫：勝過BNT - 生活 北市這家餐廳好衰 一開放內用就有確診者上門 - 生活 水底有破洞？全台水庫爆滿洩洪德基卻升超慢 專家揭原因 - 生活 近300萬人哭哭 莫德納全到貨也只夠這麼多人打 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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