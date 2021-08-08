北竿芹壁聚落災情嚴重。（連江縣政府提供）

馬祖地區今已在進行災後復原。（連江縣政府提供）

馬祖地區今已在進行災後復原。（連江縣政府提供）

盧碧颱風轉為熱帶低氣壓後為馬祖地區帶來驚人雨量，馬祖7日單日降雨量達193.5毫米，打破2004年155毫米紀錄，造成當地多處坍方、積水等災情，尤以北竿芹壁村受創最為嚴重。今（8）日上午連江縣政府已開始善後工作，先以通水通電為目標，預定明天清理部隊挺進災區擴大整頓。

昨天馬祖的強降雨使有馬祖地中海之稱的北竿芹壁聚落嚴重受創，南北兩側道路受阻無法順利進出，目前為止村莊仍處於停水、停電狀態，中山國中下方坡地土石崩解，教師辦公室地基淘空造成部分「懸空」，另有10多輛自小車遭泥流沖壓損毀。

連江縣長劉增應、副縣長王忠銘、馬防部指揮官廖建興與相關局處首長昨日下午至北竿勘災，劉增應指示，中山國中辦公大樓在確定結構安全前停用，工務處與產發處儘速會同公所就北竿此次較大型坍方進行安全管控及專業評估。

北竿今天上午已在進行災後復原工作，先以通水、通電恢復居民民生需求為目標，預計明天清理部隊進駐災區整頓。另南竿也在各村執行淤砂清運、路面淤泥沖洗、倒塌路樹清除及路面清理等工作，首要以恢復道路暢通為主。