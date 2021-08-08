流感疫苗如何影響新冠肺炎症狀？

美國研究發現，打過流感疫苗的人，能夠大幅降低感染新冠肺炎後演變為重症的風險。

根據「每日科學」（Science Daily）新聞網站，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）3日在《PLOS ONE》期刊發表最新研究成果，分析接種流感疫苗與降低新冠發病率之間的關聯。

事實上研究人員先前早在「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）發布這份研究的期中數據，現在則是完整公開研究。

報導指出，這是迄今相關研究中最大型的一項研究，研究人員一共從美國TriNetX資料庫中登錄的橫跨美國、英國、德國、義大利、以色列、新加坡等超過7000萬份電子病歷中，挑選出74754名患者，並且將患者分成2組，每組各37377人，第一組人在染新冠的前2周至6個月期間內曾經接種過流感疫苗，另一組新冠患者在染疫前沒有接種過流感疫苗。

研究人員接著比較2組患者在確診新冠肺炎後的30、60、90及120天內發生15種不良預後（adverse outcomes）的發生機率，研究人員觀察的15種不良預後包括敗血症、中風、深層靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，DVT）、肺栓塞、急性呼吸衰竭、急性呼吸窘迫症候群、關節痛、腎衰竭、厭食、心臟病發作、肺炎、急診就醫、送醫、住進加護病房、以及死亡。

分析發現，未接種流感疫苗的新冠患者需要送急診的機率高58%，引發敗血症的機率高45%，出現中風的機率高58%，出現深層靜脈栓塞的機率高40%，住進加護病房機率的高20%，不過研究並未發現接種流感疫苗與新冠死亡風險之間的關聯。

目前尚不清楚流感疫苗保護患者對抗新冠病毒的確切機制，不過多數專家推測，流感疫苗可能增強了人體的先天免疫系統。

作者指出，研究結果顯示，流感疫苗能夠保護患者免於發展出好幾種嚴重新冠症狀，不過他們仍強烈建議民眾接種新冠疫苗，以及每年施打流感疫苗。

研究人員也認為，未來在新冠疫苗供應不足的國家，或是出現突破性感染的地區，流感疫苗能夠協助提升民眾的保護力。