鼓鼓和其他亞太地區歌手將在7日有線上音樂會。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯首度接下第32屆金曲獎星光大道的主持棒，將與瑪麗共同主持，他說：「第一次真正當主持人，心情稍微有點忐忑，不過有瑪麗帶我一定可以做好的。從事音樂工作很長一段時間，能夠用主持人的身分介紹音樂人，感覺很榮幸。」

鼓鼓曾以MP魔幻力量身份入圍第26屆金曲獎最佳樂團獎，當時有過走紅毯的經驗，這次受邀擔任星光大道主持人，他表示已經將所有入圍者「造冊」印出厚厚一疊資料，熟讀之後再來跟「學姐」瑪麗請教，並請瑪麗提點，「這次入圍者很多都是認識的朋友，藉由做功課認識到很多音樂，獲得很多能量。」現在的他努力專心做好功課，希望能盡力做好。

鼓鼓近來除了忙《全明星運動會》節目錄製，也二度受邀擔任Acer Day台灣區的活動代言人，聯手亞太六個地區的歌手創作Acer Day主題曲〈Live Your World〉及音樂影片。鼓鼓與馬來西亞的Aina Abdul、泰國的Earth Patravee 、印尼的Gabriel Prince、菲律賓的Sarah Geronimo及越南的饒舌歌手VP BÁ VƯƠNG 透過音樂交流， MV日前曝光，希望用不同語音一起傳遞快樂的正面能量。

同時宏碁台灣區也展開「ace your day舞蹈大挑戰」活動，與Acer Day活動代言人鼓鼓進行舞技PK。他們在昨（7日）晚上與歌迷線上互動同歡，吸引萬名歌迷線上同歡，鼓鼓說：「疫情期間無法出門，很久沒跟粉絲見面，都是透過社群平台和粉絲交流」，鼓鼓原訂8月21日「聽到請回答Connecting…」高雄演唱會，因為疫情關係延期舉辦，他也期待疫情結束後能快點跟歌迷朋友見面。