豬舍矮屋變夢想小屋，台灣希望義工團為雲林縣四湖鄉鄭小妹圓夢。（張朝欣攝）

豬舍矮屋變夢想小屋，台灣希望義工團為雲林縣四湖鄉鄭小妹圓夢。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉4歲鄭小妹1家4口住在豬舍改建的矮屋，能有1間不會漏雨、淹水的家是鄭小妹的夢想，台灣希望義工團得知，7月底動工為鄭小妹圓夢，數十名義工冒雨花了4個工作天打造夢想小屋，8日舉行入厝儀式，鄭小妹1家人感謝義工團的愛心，讓他們展開全新生活。

鄭小妹與父母、阿嬤1家4口原本的房屋是由豬舍改建的，由於建物老舊，屋內還用幾根大木棍撐住以免倒塌，每逢下雨就漏水、淹水，鄭小妹因此用鉛筆簡單畫出夢想中的家，台灣希望義工團今年1月看至鄭小妹的畫，決定幫鄭小妹圓夢。

義工團經過現場勘查，計畫5月動工建屋，沒想到因疫情升級而延宕，讓鄭小妹很失望，經常問媽媽「新房子怎麼還沒好？」，媽媽安慰她「房子要慢慢蓋才會漂亮啊，到時候妳就有自己的房間，要有耐心噢」。

義工團得知鄭小妹的心意，克服各種困難，7月底集結在鄭小妹舊屋處開始施工，卻遇到連日大雨，但義工們冒雨施工，利用4個工作天打造出1間溫馨小屋，8日鄭小妹1家人在眾人的祝福下開心入住。

義工團理事長尤瑞豊表示，新房子占地約21坪，包括父母房、阿嬤房，以及鄭小妹房，客廳與廚房都已布置好了，搬進去就可馬上住，裝潢以淺色風格為主，雖然空間不大但非常溫馨，為避免淹水，地基特別墊高30公分。

鄭媽媽感謝義工團的幫忙，她說義工團來自全台各地，動員近百人趕工，才能在8日順利完成，妹妹看到她的房間放滿了故事書、玩具，非常開心，有點害羞地小聲對大家說「謝謝」，見大家離開了，便賴在房間東摸摸西看看，直說再也不用擔心漏雨了。