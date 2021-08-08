對於財經專家謝金河認為，台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情控制住的國家。「這樣的台灣，大家還不滿意？」郭正亮駁斥，那為何「彭博全球防疫韌性」還是把台灣排名在第40名？台灣打完兩劑的不到2％，加上台灣的死亡率，好意思比？鄭村棋也直言，5月疫情一爆發，至今死亡800人，瞎了眼沒看到嗎？當然很不滿意！

謝金河8月5日在臉書指出，疫情出現破口的時候，台灣的疫苗覆蓋率只有3%，現在來到33.9%。美國疫苗接種率已達到57.4%，但染疫人數仍然每天都十幾萬，以色列疫苗覆蓋率逾70%，但以色列每天確診都超過2千人。台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情從擴散到收斂，能控制住疫情的國家。「這樣的台灣，大家還不滿意？」

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

不過，前民進黨立委郭正亮日前在中天電視《正常發揮》節目中質疑，那為何「彭博全球防疫韌性」還是把台灣排名在第40名？並且其他每一個國家都認為疫苗是最核心的問題，日本已經打到快40％，台灣是33.9％（8月7日疾管署統計為36.88％）。但日本還是陷入恐慌，認為還未完成疫苗施打的責任，所以才急著向美國要疫苗，9月會到貨7600萬劑，他們是把疫苗當成最核心的問題，所有評比都以此為核心。台灣後面沒有疫苗，還要比甚麼？

另外，郭正亮補充，全世界有哪一個國家像台灣一樣，有這麼多特權疫苗？光莫德納就多了33萬人，「為何對這件事都沒意見？真奇怪！」另外，韓國上週一劑的覆蓋率是40％，兩劑的覆蓋率是12％，台灣打完兩劑的約2％，加上台灣的死亡率，還好意思比？

郭正亮也很好奇，明年要選舉的民進黨籍縣市長和市議員，敢不敢幫國產疫苗辯護？

工運人士鄭村棋。（資料照片）

工運人士鄭村棋也指出，作為媒體沒有監督，反而歌功頌德，像樣嗎？ 5月疫情一爆，死亡800人，瞎了眼沒看到嗎？有出來罵政府嗎？800人白死了嗎？當然很不滿意！