高鐵苗栗路段7日因大雨沖刷，造成邊坡土石鬆動，路線受阻，高鐵連夜搶通，今(8)晨宣布恢復單線雙向通行；行政院長蘇貞昌也親赴現場視察，而他也被問到近來行政院準備推行的「五倍券」，蘇貞昌強調，一如去年的三倍券，「限期使用會比現金好」，並表示一定會對經濟有刺激效果。

蘇貞昌今日在苗栗縣長徐耀昌、交通部長王國材等人的陪同下，前往苗栗通霄視察高鐵苗栗段邊坡滑動搶修情形；而在受訪時提到即將推出的五倍券，蘇貞昌表示，發放三倍券、五倍券而非發放現金，主要的原因就是因為「限期使用」，而現金沒辦法達到這個效果，甚至還可能被存起來，而一如去年的三倍券，可以期待商家以及地方政府加碼拿出更多折扣，促進消費。

蘇貞昌指出，去年的三倍券，每百人就有98人領券，並且如期花完，對於振興經濟有著一定的成效，相信這次的五倍券也可以幫助在這次疫情中受到衝擊的產業，一定會有刺激效果。

蘇貞昌也表示，對於中低收入戶，也將比照去年的做法，直接將1000元匯入帳戶，方便他們直接兌換五倍券，減低他們的負擔。