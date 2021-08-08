摩納哥王室中最受眾人注目的夏琳親王妃，自去年丈夫摩納哥親王阿爾貝二世被連續爆出私生子後，夏琳親王妃先是以前衛的龐克頭造型現身活動嚇壞眾人，近日又長期待在家鄉南非不願回到摩納哥，憔悴的模樣被媒體公開，讓兩人的婚姻破裂的謠言又再度被掀起。

根據外國媒體的綜合報導，來自南非的摩納哥夏琳親王妃（Princess Charlene），過去是一名游泳好手，曾代表南非隊在各大國際競賽中獲得金牌，加上她亮麗的外表與177cm高䠷的超模身材，讓她在比賽場上受人矚目，更因此被封為「南非美人魚」。

而自從她於2011年嫁給摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）後，便多次傳出離婚的消息。除了兩人相差20歲之外，阿爾貝二世親王花花公子的形象也深植人心，多年來不斷傳出阿爾貝二世親王在外有不少私生子，讓夏琳親王妃為了應付媒體及維持皇室的形象疲於奔命，更曾爆出早在結婚前，夏琳親王妃就極度不快樂曾3度逃婚，就是不想面對即將面臨的家庭風暴，即使如此他們最後還是打破謠言順利結婚並生下一對龍鳳胎。

不過去年12月，阿爾貝二世親王又被爆出有另一名私生女，傳出夏琳親王妃為表示不滿，將髮型剃成前衛的「龐克頭」參加活動，打破過去大眾對皇室的印象，雖當時她表示自己想剪短髮很久了丈夫也相當喜歡，仍引起外界的猜測。另外，夏琳親王妃今年5月回到南非度假後就再也沒回到摩洛哥，也沒與雙胞胎見面，甚至錯過摩洛哥相當重要的F1賽事，讓離婚謠言再度甚囂塵上。

目前她與哥哥一家人同住，並在當地過著馴馬、練習馬術的低調生活，雖然近日夏琳親王妃接受當地野生動物保護區所釋出的採訪影片中曾對外聲稱，自己因為過去多年來的游泳訓練造成鼻竇炎、耳朵感染等問題，需在當地接受一項5小時的重大手術。但被問到家庭時，她卻只表示想念孩子，完全沒提到摩洛哥與丈夫，加上她的面容十分憔悴又消瘦，讓人懷疑她對這段婚姻已到達臨界點。