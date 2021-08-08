台北市昨(7)日公布案15874虎林市場雞肉攤商確診足跡，已於7月做了5次PCR篩檢均採陰，仍在8月5日6採陽性確診，北市府已匡列家屬8人、攤商24人進行採檢，家人採檢結果均採陰，攤商則持續採檢中。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案接觸感染源可能來自新北家禽市場，也有可能是先前虎林專案的相關來源，但具體接觸感染源還不確定，該案CT值32，IgM / IgG抗體也都是陽性，研判已經感染一段時間，很可能之前病毒量偏低，在檢測的標準值以下，針對相關接觸者都已經進行匡列，目前接觸者無新增陽性個案，研判5至7月初已經有感染過，但因為感染已經有數周，對社區威脅應該不高。

羅一鈞指出，該個案隔離治療當中，相關社區與家庭接觸者也會進行居家隔離與匡列，雖然現在病毒量較低，IgM / IgG抗體也都是陽性，但不排除之前有散播出去的可能性。