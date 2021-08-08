大陸中手游科技集團近日發佈公告，以6.4184億港元收購知名遊戲廠商大宇資訊旗下子公司軟星科技（北京）公司49％股份，以及《仙劍奇俠傳》IP大陸地區所有權益。至此，中手遊已完成對北京軟星和旗下《仙劍奇俠傳》IP大陸地區權益的完整收購。

出讓北京軟星剩餘股份和《仙劍奇俠傳》IP大陸地區所有權益的大宇資訊表示，自2018年大陸重點整治遊戲版號以來，版號成產品發展的重要資源，2020年全年一共有1413款遊戲過審，其中大陸國產遊戲1316款，進口遊戲僅通過97款，還有19款遊戲被撤銷版號，較2019年減少47.6％。

中手遊表示，此次收購是繼2018年4月25日中手遊以2.13億人民幣入股北京軟星51％股份後，再次對北京軟星和《仙劍奇俠傳》IP進行的資產收購。

根據界面新聞報導，《仙劍奇俠傳》為華人世界高知名度的遊戲IP，主要為面向PC、主機平台單機遊戲，由遊戲製作人姚壯憲擔任主要製作人，並從單機遊戲擴展到電視劇、手遊等。北京軟星長期為《仙劍奇俠傳》主系列的開發方。

中手游創立於2011年，自2013年開始從事手游開發，屬於大陸大型IP遊戲營運商及發行商，直接及間接投資於有潛力IP公司以獲取大量IP，目前持有31項IP授權、68項自有IP，包括知名度較高的仙劍奇俠傳、軒轅劍、大富翁等熱門IP系列。