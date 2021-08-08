在東京奧運出發時發生「經濟艙事件」因而提出辭呈的體育署長張少熙，8日從東京返台，對於未來去留問題，他強調自己絕對不會調避責任，但也不回答任何假設性問題說「一切隨緣」。

本屆東京奧運在大團出發時鬧出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」的「機位之亂」，當時讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及體育署長張少熙連番道歉，張少熙隨後也立刻提出辭呈，並表達該負的責任自己一定會負，從松山機場搭乘經濟艙飛往東京與代表團會合。

最終中華隊在此次東奧繳出2金4銀6銅史上最佳成績，也讓外界再度討論起張少熙的去留。今天張少熙從東京搭乘經濟艙返抵松山機場，接受訪問時談到自己去留，「我在出發時我就講過，該負的責任我絕對不會逃避，相關問題我想這不是我能回答的，我就不替長官回答，也不回答假設性問題，一切都依照程序來走，一切隨緣吧！謝謝各位。」

這次中華健兒在奧運賽場上有亮眼表現，張少熙也認為，相信台灣選手在未來競技場上，應該會有更璀璨的表現；而今晚的奧運閉幕式，中華隊會有4名田徑選手參加，並由「跨欄王子」陳傑擔任掌旗官。