新北市今（8）日僅增加1例，由於日前新莊才發生家族聚餐，造成11人確診的群聚事件，市長侯友宜面對開放餐廳內用第一個周末就碰上父親節，急著向民眾喊話「口罩拿掉，病毒就到。」務必審慎面對疫情。下午3點侯友宜將有最新防疫說明。

直播》新北＋1期待嘉玲快來，侯友宜最新說明。

記者會上，侯友宜先祝全天下的爸爸父親節快樂，接著他提到目前新北餐廳內用的情形，大部分業者都相當配合，外用大排長龍的現象，新北市也都有派員適度的管控。至於今天的確診個案位於三重，是居家隔離的病例，確認為台北職場的朋友傳染，因此目前疫情控制穩定，等於零新增個案。又8月10日起，新北游泳池、足球場場地開放，不過仍需全程配戴口罩，還有部分場地採預約制。

另外侯友宜強調，他知道業者經營得很辛苦，但目前仍需審慎面對疫情，業者如果來不及或做不到相關防疫措施，就請暫時維持外帶，民眾在公共場合也不要輕易拿掉口罩，否則「口罩拿掉，病毒就到。」希望每個人都要小心翼翼，一個人一個套餐，盡量少交談，請大家用這樣的防疫態度去面對警戒二級餐飲內用。