謝盈萱日前接受華視新聞台台長陳雅琳專訪。（華視提供

謝盈萱日前接受華視新聞台台長陳雅琳專訪。（華視提供

《俗女養成記2》未演先轟動，女主角「金馬影后」謝盈萱日前接受華視新聞台台長陳雅琳專訪，透露在北藝大時的初戀對象，是個又高又帥的男生，「哪個年輕女生不喜歡好看的，然後又要有點才華，但通常有才華的男生，在感情方面也特別有才華，他所給妳的生命滋養，不只是腦袋的，還有感情上的一些挫折」。

謝盈萱表示那時候因為剛進戲劇系，年輕又剛談戀愛，兩個人每天都有戲劇性情節，一直在演一些非常瓊瑤的戲碼，一下子分分合合的、一下子又在雨中奔跑，情緒大鳴大放，直呼：「非常的瓊瑤」。她說：「我現在跟那個同學是非常好的朋友，但大學那幾年就一直分分合合、吵來吵去，現在想起來蠻開心的，謝謝他那時候陪我走過那段很青春的歲月，後來在畢業前就已經分手。」陳雅琳笑問：「所以是後來兩人發現瓊瑤劇本寫完了嗎？」謝盈萱點頭笑說：「對，而且我們也演完了」。

41歲的謝盈萱說，已經過了家人對她催婚的年紀，「哈！現在家人反過來安慰自己，是別人配不上我們家盈萱」，也坦言有想過要凍卵，「我身邊已經有人這麼做了，但那個錢還真不少，就是怎麼變成所有事情都那麼現實」。目前仍小姑獨處的她說，現在希望結交的男友是圈外的，不像年輕時喜歡圈內人有共同話題可以討論，現在反而是希望工作和生活切割清楚，「不是圈子的人，對我來說，回家就是一個很好的關門儀式」。

謝盈萱從小就練舞蹈，從事教職的父母親對她念戲劇系都非常支持，而且她對念戲劇也非常堅持，即使第一年沒考上戲劇系，還下定決心重考，她說重考那年是她人生非常灰色的一段歲月。但上了戲劇系也不好過，因為被老師點清楚自己的長相不是一般人眼中的女主角，陳雅琳問「妳會對這種世俗的眼光感到失望嗎？」，謝盈萱說「會，因為主流的美感還是存在，我不是大家想像中漂亮的樣子，但現在對這些早已不強求，只求自己能詮釋好每個角色」。

除了當演員演戲，謝盈萱也坦言曾經擺過三個月的地攤，陳雅琳追問：「是那種會被警察抓的？還是合法的？」謝盈萱靦腆地回：「會被抓的那種。我當時在台北市中山北路擺地攤，賣民族風的裙子和飾品，警察來了，是不用跑給他追啦，因為警察就直接開單。」她說擺地攤是為了體驗人生，現在也想體驗的工作，是專櫃小姐。《俗女養成記2》8日晚間9點在CH12華視和CATCHPLAY＋影音平台全球首播。