牙周病患感染新冠死亡率高8倍？陳時中這樣說 14:472021/08/08 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 牙周病患感染新冠死亡率高8倍？陳時中表示可能和其他細菌性疾病有關。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據國外研究指出，牙周病患者罹患新冠肺炎，死亡率高出一般感染者8倍，牙醫出身的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，牙周病過往的研究會提到全身性的細菌影響，也許新冠肺炎會激發相關細菌性的心內膜炎，或是其他細菌性疾病侵襲器官等造成不利影響都有可能，因此不見得死亡率的提升都是因為新冠肺炎所致，呼籲民眾仍要從小將潔牙習慣要做好，也要定期檢查，「我不是這方面的專業，我只是一位牙醫師而已。」 官員帶頭反防疫？左營區長歡送會上脫口罩又群聚 譚再利快評》蔡總統還來得及收回手臂 #新冠肺炎 #細菌 #牙周病 #死亡率 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國結盟制中 是圍堵還是壓制 04:102021/08/08 時論廣場 直播》及時雨來了 自購莫德納10萬劑將抵台 陳時中最新說明 13:422021/08/08 生活 史話》台灣的明天（陳大權） 11:052021/08/08 兩岸史話 看比賽緊張到不能呼吸 真的是警訊！心臟病發比平常高2.66倍 06:432021/08/08 健康 陳金芳快評》陳時中小圈圈決策 09:472021/08/08 快評 疫苗快打車 嘉義縣獨創 04:102021/08/08 焦點要聞 公務員比癌友先打 疫苗接種順序 專家嘆不合理 04:102021/08/08 焦點要聞 高端疑慮 侯籲中央提國際驗證 04:102021/08/08 焦點要聞 普渡健康拜 豆製品海鮮易變質 04:102021/08/08 焦點要聞 父親節別太放鬆 前台大醫示警 ：疫情再爆時間點 11:592021/08/08 生活 女客用餐咳嗽遭嗆「是不是有新冠肺炎」男持鐮刀恐嚇遭判刑 13:552021/08/08 社會 生活熱門新聞 防住院、重症、死亡這款疫苗最佳 醫：勝過BNT - 生活 北市這家餐廳好衰 一開放內用就有確診者上門 - 生活 水底有破洞？全台水庫爆滿洩洪德基卻升超慢 專家揭原因 - 生活 近300萬人哭哭 莫德納全到貨也只夠這麼多人打 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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