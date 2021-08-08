根據國外研究指出，牙周病患者罹患新冠肺炎，死亡率高出一般感染者8倍，牙醫出身的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，牙周病過往的研究會提到全身性的細菌影響，也許新冠肺炎會激發相關細菌性的心內膜炎，或是其他細菌性疾病侵襲器官等造成不利影響都有可能，因此不見得死亡率的提升都是因為新冠肺炎所致，呼籲民眾仍要從小將潔牙習慣要做好，也要定期檢查，「我不是這方面的專業，我只是一位牙醫師而已。」