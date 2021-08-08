據界面新聞報導，騰訊微視正在進行大規模人員優化，員工裁減比例接近70％。其中部分員工被辭退，部分員工被要求內部調職，部分團隊合將併入其它部門。此外，因為要保持最低限度運營的需求，微視的絕大部分對外投放也已停止。「內部的意思是不繼續投入了，除非還有沒消耗完的項目」，根據微視內部一位基層幹部透露。

據了解，本次人員精簡將伴隨業務和部門整合，微視和騰訊視頻部分業務及團隊，將採中央平台化方式合併，整合後重複職能員工將被轉調或離職。而已有多個部門的員工被人力約談，普遍在剛結束的上半年績效回顧中只被給與2星評價。

根據了解，騰訊內部的轉調規定是，員工在過去一年的兩次績效考核中，不能有2星及以下評價，除非接收單位的長官特批該員工的轉調申請。

回顧2020年9月，微視DAU（日活躍用戶）正式超過4000萬，管理團隊向全體微視員工派發手機和紅包慶祝。但同期微信視頻號的DAU已突破2億，而視頻號推出的時間僅僅半年多。

隨後結果已經不言而喻，微信視頻號的數據一路走高，微視除在今年春節期間依靠紅包項目拿到短暫DAU高峰後，再無亮眼表現，集團最終決定對微視放手。