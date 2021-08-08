指揮中心日前宣布直接照顧新冠肺炎的確診病患第一類當中的第一級、第二級風險可先混打疫苗，但基層醫護至今連第二劑都還打不到，今天又傳出食藥署有官員超打，對此，指揮中心指揮官陳時中回覆，造冊都要符合中央規定，而食藥署醫藥品查驗中心會接觸到藥品，必須確保藥品和檢驗的人力充分，至於其餘對象是否可以接種，他強調必須要疫苗充足、且視整體社會的公平性來分配。

食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內標制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以上，當時食藥署解釋，這是因為將外包人員也納入所致。而今天有媒體報導，連食藥署署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心175人，也被夾帶進入第一波的施打名單。

陳時中回覆表示，食藥署上次已經報告說明過，有一些聘僱的人員。而CDE會負責藥品核准工作，冊都是要符合資格，若有不符合資格的人就不行，他強調，會接觸到藥品，檢驗封緘的人，必須要確保藥品和檢驗的人力是充分的。

而昨天中央宣布醫護人員可以開始混，不過不包含基層醫護，不少醫護內心覺得委屈下週三就要協助接種，自己卻不能打，是否能提供基層醫護也第二劑混打？此外，也有專家建議混打的對象，除了醫護 在邊境的第一項防疫人員也應該納入？

陳時中表示，規劃的方向就是一到三類為先行辦理對象，但還是要看疫苗的分配情形，現在是對最會接觸到高風險者先打混打疫苗，主要還是要看量、整體社會的公平性來分配。

陳時中強調，混打規劃，現在就是先撥3萬3000劑給第一線專責醫院跟負責檢疫採檢的醫護，也就是第一線比較會接觸到病毒或相關病人的醫護先來施打，目前還沒有開放到其他，最主要原因就是對後續疫苗也無法充分掌握，若能夠掌握能擴大就會及時辦理。