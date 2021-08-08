徐若瑄曬出與父親徐老爹的合照。（摘自臉書）

徐若瑄曬出父親徐老爹與兒子Dalton的合照。（摘自臉書）

適逢一年一度的父親節，徐若瑄今（8日）天中午全副武裝搭機返台準備工作，她在臉書發文寫道：「爸～88父親節快樂！我要回台北工作了，很早前就默默的安排今天在天空飛，我覺得這樣會離您近一點…爸～我一個人有點害怕，要陪我飛喔！我相信已經無病無痛的您在天上一定過的很好，也祝全天下的父親，父親節平安健康快樂！」

她還引用了自己演唱的電影《孤味》片尾曲〈別人的〉中的歌詞，向在天上的爸爸喊話：「阮不是別人的，免感覺會歹勢，我永遠是你的，是你的心肝寶貝，徐老爹我很想您～爸！父親節快樂。」而徐若瑄也透過經紀人表示這次回台是有已安排的代言、拍攝、宣傳等工作行程，此趟並沒有跟兒子Dalton一起回台，並稱因為新加坡過的是6月6日國際父親節，因此會將8月8日留給自己的父親徐老爹。

徐若瑄昨天在也貼出了兒子3年前吃飯的影片和祖孫倆的合照，徐若瑄含淚解釋：「這個影片是徐老爹才剛過世1星期，當時他（Dalton）還不到3歲，我告訴他，他最愛的阿公去天上住了，留1個位子給阿公一起吃飯。」她也在IG連發多則限時動態，影片中她先是拿著徐老爹照片親了一下，並分享「他很帥、愛笑、狹義、幽默又瀟灑，他唱歌很走心，笑聲很爽朗，會帶給人很多正能量和快樂」。

接著表示無論她以「徐若瑄」在工作上有多活躍，心裡也一定不會忘記爸爸幫她取的「徐淑娟」這個名字，又曬出父女倆的合照，向天空呼喚「你到天上3年了，你有想我嗎？大姊說是因為我很膽小，所以你才不來夢裡找我，那是徐老爹的溫柔」，最後不忘與徐老爹約定「3年來，每到這一天，我都會這樣陪你喝一杯，希望你真的每年都有來陪我聊天，沒有亂跑」，字字句句道盡對父親思念。