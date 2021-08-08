今（8）日是父親節，台北市長柯文哲在臉書形容父親是個很沉默的人、不苟言笑，兩人的互動很少，但知道父親對自己的關懷，也知道「我從政，依然讓他不以為然。」

柯文哲在臉書表示，父親以前話就不多，這幾年隨著聽力減損，話愈說愈少；而自己的工作時間長，回新竹老家的時間也愈來愈短，往往只有父母親的生日、過年才會抽空回家一趟，餐桌上幾乎都是媽媽在說話，父子間的互動很少，但知道父親對他的關懷，也知道自己從政，依然讓父親不以為然。

柯文哲透露，因工作關係鮮少回新竹老家陪父母。（資料照／摘自柯文哲臉書）

2014年參選台北市長時，柯文哲回憶當時爸爸特地跑到台大醫院，拜託他當醫生就好，千萬不要強出頭。柯文哲說，當了50多年孝順的兒子，只有那一次沒聽爸爸的話，儘管父親心裡還是期待兒子安穩的在台大醫院當個醫生，但當他真的參選下去，父親還是靜靜的在每一個場合支持他。

柯文哲說，父親節這一天，沒有回去新竹，很多沒說出口的話，就用文字傳達吧，他向父親表達謝意，謝謝他願意做自己最大的靠山，願父親身體康健，父親節快樂；也祝福天下所有孩子的父親，父親節快樂。