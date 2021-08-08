【愛傳媒黃子哲專欄】高雄市道路短短6天出現5個「天坑」，已是離譜，沒想到修復速度也是慢半拍，果然引發不少民怨。

市長陳其邁已經集三千寵愛於一身，今年中央還給他23億多元的厚禮做「路平」，結果道路的坑洞依然遇水則發，難道陳其邁真的像個「阿斗市長」？

高雄連日下雨造成道路塌陷，連「天坑」都再現，道路的品質令人堪憂。天災的部分，尚可理解；但人禍的過失，就責無旁貸。尤其陳其邁過去競選市長時，曾發下豪語，道路施工要以「東京都」為標準，還要成立「路平監督委員會」嚴格檢視。

如今上任市長一年，東京都辦了奧運，說好的「路平監督委員會」，卻也不見設立，當時的豪語，原來一遇豪雨也是破功，

陳其邁在2018年市長選舉時敗給韓國瑜，去年靠著「罷韓國家隊」的加持下，如願敗部復活。陳其邁即便當上了市長，依然外有中央政府獨厚，內有假公民團體護航，堪稱「好命子」，令人欽羨。

為了幫陳其邁做好路平，行政院今年1月就已經透過前瞻基礎建設及道路刨鋪工程補助款，塞了23.7億元給高雄市，沒想到中央已經做球成這樣，陳其邁還是照樣出包。

就算是因雨而無可避免的坑洞，依照陳其邁當時的競選承諾，也應該有SOP在8小時內修補完畢。但這次凱旋四路與瑞田街口路面塌陷，依林欽榮副市長的說法，是在8月3日下午4點獲報，在隔天的清晨5點30分修復完成開放通車。

換言之，坑洞修補的時間超過半天，達13.5小時，哪來的8小時SOP?況且外界還指稱其實在2日就已經有民眾通報，前後拖了三天。原來陳其邁自己開的政見，是「僅供參考，跳票剛好」。

就在外界批評高雄市宛如「天坑之城」時，罷韓不遺餘力的Wecare假公民團體，在臉書抨擊，治水路平只是韓國瑜自我吹唪的神話，是韓導在吹牛皮。

這種手法似曾相識，蔡政府出錯，民進黨就找馬英九「馬維拉」，現在陳其邁出包，就拉韓國瑜想「韓蓋」過去，這再度讓Wecare露餡了，他們根本就是民進黨的同路人。

其實陳其邁頭腦靈活還伶牙俐嘴，過去當立委質詢時，還會飆官員說：「我恁爸爸啦！」一個鬥雞級的立委，未必能成為猛龍級的市長。

「一個紅龜按一個位」，民進黨傾全黨之力鋪了紅地毯送他進高雄市府，會不會最後發現其實是誤認了格局，擺錯了位置，送錯了人。

作者為國民黨文傳會副主委

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