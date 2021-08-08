【愛傳媒藺奕專欄】東奧進入尾聲，臉書上仍有一些民族主義言論在激化、在爭吵，每次瞄見那些政客和「名嘴」的臉書，都覺得聽君一席話、白讀十年書，有時我會認真盯著他們的頭像，好奇他這個姓氏家族從猿人智人二百萬年進化下來，居然像智人的丈夫或智人障礙賽總之全都簡稱智障，只有可憐與同情。

奧林匹克運動會發源地希臘，這屆僅僅拿到二金一銅三面獎牌，04年雅典奧運，希臘獲得六金六銀四銅共十六面獎牌佳績，連續幾天我觀察希臘最大的《每日報》、《自由新聞報》和《雅典通訊社》等，頭條新聞都是森林大火、極端氣候這類的，沒有人爭論為什麽拿這麽少的獎牌、沒有人因為金牌都被中國美國和日本拿光了覺得羞恥、仇中仇美仇日。

同一期間，我們看到了男子射擊金牌的本業是男護士、女子射擊金牌是學霸，還有英國跳水王子沒天沒夜沒心沒肝低頭編織，這些運動員他們不當自己是岳飛、一上馬就想拿十二面金牌，倒像去東京打工度假，一派輕鬆只是順手外帶一枚奧運獎牌。

奧運現場轉播是不開美肌的，於是我們眼見多數的女子運動員不白也不瘦，總是一張素顏，皮膚還有很多瑕疵、傷口和繃帶，但無礙，你只會覺得她美。

因為奧運，臉書裡不再是乳溝、錐子臉和大長腿，不再是P圖美肌磨皮到連毛孔都看不清的單一審美，而是敏捷、力量滿滿的運動員們，臉書的世界整個都清爽了。

我們因此看到更多健康、自信的美，是不取悦他人、被綁架的美，更是歷經肉體磨難、突破精神極限之後的美，東奧短暫地喚醒了我們，帥哥和美女、美與善真正的樣子。

回想起自己登上希臘最高的奥林帕斯山那一次，我聽到一位英語導遊對她的觀光團說，上面的聖火為何而燃燒，不是為了一個人把另一個人擊倒、也不是要證明這個國家比那個國家更強，而是為了有機會向天地諸神，伸張整體人類的不屈不撓。

周末愉快。

奧林匹亞遺址、奧林匹克運動會發源地，希臘，此刻正遭受森林大火威脅。我們在異常炎熱的午後來到這裡，每個人都下到奧運馬拉松發源地的起跑線試試腳力，我們躺在草坡上，樹蔭下涼風習習，有一瞬間，我錯覺這是北藝大的校園，很快地我就被樹林裡的蟬騷和枝幹上的蟬蛻所吸引，而一條浪浪開心纏上了妻，希望這場百年大火快快得到控制，下次我還要去跑一跑啊！

作者為文學奬得主

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