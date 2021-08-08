台灣連日下起磅礡大雨，中南部也傳出水患災情。民眾黨立委高虹安今日表示，蔡政府編列前瞻預算8年8800億，雖說有2507億是水環境建設，但當中很多經費都用在環境美化，打造親水環境，而非解決治水問題。

高虹安指出，極端氣候對全球影響越來越大，台灣難以置身事外。蔡政府編列了2千多億的水環境預算，很多都用在景觀空間上，甚至還是拿來蓋景觀橋、停車場，對台灣河川生態少有助益。

高虹安說，對照台灣現在時而乾旱、時而暴雨的氣候狀況，政府施政的輕重緩急很明顯有問題。前陣子台灣還因為缺水而實施「供五停二」的限水，熬過乾旱期後現在又發生水患，前瞻的經費到底花到哪去？

高虹安表示，幾年前台灣發生823水災，當時水情專家就建議，防洪跟排水標準不該只有10年，應再提高，當時水利署還持反對意見。現在除了檢討治水預算有多少成為景觀建設外，也該設定目標，針對現在可能不到10年就會碰到百年一遇的大雨大旱，提早投入資源因應。