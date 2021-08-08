今天是父親節，前藍委柯志恩分享自己高二和父親合照的照片，許多網友看到柯志恩高中生青澀模樣，都直呼好漂亮。

柯志恩今在臉書分享自己高二時和父親合照的照片，並感謝父親在她成長過程中，陪伴著她學會很多的事情，不露痕跡的教導她體認自己的脆弱，並「安全」的把它說出來，父親用全然的耐心與熱情，讓她在安全穩定中找到屬於自己的路。

對於父親的形象，柯志恩稱，一種父親是用手扶著座墊，跟在孩子後面，當孩子慢慢找到平衡感後，父親的手便放開，孩子跌落下來，父親把他扶起來，再試幾次，摔摔跌跌，終究孩子學會了腳踏車；另一種父親，同樣用手扶座墊，跟在後面，等著孩子找到平衡點。在孩子以為自己會騎車時，一高興一回頭，失去平衡，但父親的手仍扶在後面，於是他安心且開心的繼續往前行，父親在確定孩子穩定後，輕輕且不著痕跡的把手放開。

柯志恩表示，兩種父親都教會孩子騎腳踏車，第一種父親相信，成功需要多次跌倒，離開別人幫助且付出代價。第二種父親則相信學習可以是有人陪伴，且在安全穩定中仍可獲得成功。今天是8月8日父親節，柯志恩祝福全天下的父親，及她最親愛，目前在天上但仍引領眷顧的父親，佳節愉快！