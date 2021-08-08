婁峻碩為手遊《Free Fire -我要活下去》打造主題曲〈Booyah〉，還在MV中化身台版基奴李維，為戲吊鋼絲跳傘，挑戰高難度下腰動作，他從小就愛看武俠片並常幻想自己是俠客或是超人，首次吊鋼絲一圓當「動作片男星」的夢，他興奮地說：「很享受被吊感覺！而且可能因為只要演跳傘的感覺，沒有多餘的動作，所以比我想像中的容易，很快就上手，十分鐘搞定！」

婁峻碩覺得吊鋼絲很簡單，他反而擔心自己吊在空中的表情很「中二」，花比較多時件在練習跳傘表情上，他笑說：「歷經吊鋼絲『跳傘』，讓我好想飛出去到處玩！畢竟疫情期間悶在家太久，好想搭飛機出國去玩！」

他還在MV中更展現過人腰力，把劇情中一個為了閃子彈而擺出身體往後的下腰姿勢做到百分百完美，原來他從小就愛看《駭客任務》系列電影，他表示：「小時候有看到一段下腰的舞蹈表演，發現他們有一個很技巧地下腰方式，那時候單純覺得那個動作很帥，所以自己在家很專注練習很久，終於把它練會，覺得很爽！結果這次拍片竟然能剛好用上！尤其在拍躲子彈畫面的時候，覺得有種『微圓夢』成就解鎖的感覺，感覺就像是自己主演了一部動作片！」

他平常鮮少穿西裝，這次在MV裡穿上筆挺西裝演起上班族有模有樣，他表示，小時候因為受到爸爸從事sales工作經常西裝打扮的影響，自己不知不覺也成為「西裝控」，他表示：「印象中爸爸常會穿帥氣西裝出們，所以小時候就會想跟爸爸一樣穿帥帥的，也因此我在當藝人前另一個興趣志願就是希望能成為穿西裝的那種業務，在商業公司上班；先前大學戲劇系藝術學校沒考上，我的第二個志願就是念東吳國貿系，原本想要去從商，而且大學去面試或是報告時也蠻常穿西裝報告，所以對於穿西裝這件事沒有很陌生！」

至於被問到今年父親節有甚麼感謝爸爸的計畫？他表示：「我們家其實很少過父親節，因為父親節那天是奶奶忌日，因此這一天都會去掃墓看奶奶。今年照例會包紅包、送禮物給爸爸，我打算要送他一台腳底按摩機，因為我爸媽都很喜歡按摩，送這個很實用！」